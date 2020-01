Crescono le disuguaglianze: quali sono i fattori che le favoriscono

I fattori delle disparità

Le nuove tecnologie sono causa del digital divide anche tra nazioni: quasi l’87% della popolazione nei Paesi sviluppati ha accesso a internet, mentre nelle economie meno sviluppate questo avviene solo per il 19% della popolazione. Un’altra fonte di disparità è il cambiamento climatico: il rapporto tra il reddito del 10% più ricco della popolazione mondiale rispetto al 10% più povero è del 25% più alto di quanto sarebbe senza riscaldamento globale. Le mutazioni del clima non colpiscono tutti allo stesso modo: hanno reso più poveri i Paesi che già erano i più poveri del mondo e se non verranno contrastate, faranno cadere in povertà milioni di persone nel prossimo decennio.

L’adozione di strategie economiche “verdi” può portare alla creazione di 24 milioni di posti di lavoro nel mondo. Al tempo stesso almeno 6 milioni di posti saranno persi, in particolare occupazioni poco qualificate nei settori ad alta intensità di carbonio.

Anche l’urbanizzazione è causa di divari: da un lato offre grandi opportunità di crescita economica e benessere, dall’altra nelle città, dove ormai vive più della metà della popolazione mondiale, le disparità sono maggiori rispetto alle aree rurali e sono in aumento.

Cile: oltre un milione in marcia contro le disuguaglianze sociali

I benefici che derivano dalle migrazioni internazionali, che trovano spesso origine nelle profonde disuguaglianze nei Paesi di provenienza dei migranti, dipendono dai modi in cui avvengono. I Paesi e i gruppi più poveri della popolazione ne trarranno vantaggio soprattutto se si offrono corridoi legali di arrivo ai lavoratori meno qualificati, si promuove attivamente la loro integrazione e si riducono i costi delle transazioni per trasferire soldi alle famiglie di origine (il costo medio è 6,8%, ma in Africa è sopra il 10%).

La politica unidirezionale

Le disparità, sottolinea infine il rapporto, concentrano l’influenza politica nei gruppi sociali che già stanno meglio, il che tende a conservare il divario di opportunità o addirittura ad aumentarlo. L’influenza degli “happy few” erode la capacità del Governo di fare fronte alle necessità della maggioranza e anche nei Paesi che si sono completamente ripresi dalla crisi del 2008, lo scontento popolare resta alto.