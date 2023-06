Crescono a doppia cifra i ricavi di Cirfood ma l’inflazione pesa sul risultato netto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il primo anno del Piano Strategico 2022-2025 di Cirfood, cooperativa leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, termina con un giro d’affari di oltre 538 milioni di euro (+13,1%), risultato in linea con gli obiettivi del piano, con un patrimonio netto di gruppo di 123,7 milioni. Lo scorso anno è stato un anno chiave nell’attività della cooperativa che ha voluto dare una svolta chiave in tema di innovazione e sostenibilità, sono stati investiti 15 milioni nelle aree dell’innovazione, sviluppo dei servizi, formazione e benessere delle persone, ed è stato inaugurato Cirfood district. Parallelamente sono stati affrontati i nodi del rincari delle materie prime agroalimentari, dell’energia e delle altre materie prime in un comparto piegato da due anni di pandemia. Proprio a causa dell’avversa congiuntura e dei rincari il 2022 ha portato a un risultato netto negativo perché la cooperativa opera nella ristorazione collettiva, caratterizzata da appalti per lo più pubblici con i prezzi bloccati o solo in parte soggetti alla revisione Istat.

«Non nascondiamo che il 2022 sia stato un anno difficile per il nostro Gruppo e per il nostro settore, che ha sofferto l’inflazione sulle materie prime e sull’energia e gli strascichi della pandemia. Nonostante questi fattori, ci siamo impegnati a raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano Strategico 2022 – 2025 grazie alla forza delle nostre persone e a un percorso solido a favore dell'innovazione, che si è concretizzato con l'apertura del nostro Cirfood District - commenta Chiara Nasi, presidente della Cooperativa -. In questa direzione volgeremo il nostro sguardo per stimolare una crescita della nostra impresa e della ristorazione collettiva che sia sempre più sostenibile, all’avanguardia e inclusiva, auspicando al contempo un supporto da parte delle istituzioni a favore di un servizio che può essere considerato a tutti gli effetti di welfare pubblico».

Per quanto riguarda la formazione e l’occupazione Cirfood nel 2022 ha aumentato del 46% le ore di formazione per un totale di 107mila ore mentre le assunzioni sono cresciute del 46,5%. Per la crescita professionale dei dipendenti, sono state implementate diverse iniziative tra cui: Welcome road, rivolto ai ragazzi e alle ragazze in stage che vivono la loro prima esperienza lavorativa all'interno di dell’azienda e Grow in Cirfood, dedicato ai neoassunti under 30 con un percorso composto da diversi momenti formativi ed esperienziali. C’è poi, Cultura in pillole, percorso di formazione rivolto ai dipendenti Cirfood e alle loro famiglie, fruibile mediante una nuova piattaforma digitale i cui contenuti sono accessibili da qualsiasi dispositivo e in ogni momento. In tema di educazione alimentare prosegue il progetto per distribuire nelle scuole le bag antispreco riutilizzabili, che consentono agli studenti di portare a casa pane e frutta non consumati a scuola e ha realizzato numerosi progetti di educazione alimentare dedicati a bambini, insegnanti e genitori, erogati attraverso una piattaforma web dedicata.