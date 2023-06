Crescono le filiere accreditate, in arrivo fondi per 30 milioni

Per procedere ai finanziamenti la Regione ha premiato anche le filiere più piccole, dove il progetto è altamente personalizzato come nel caso delle comunità energetiche. In particolar modo viene tenuta in considerazione, e quindi premiata, la componente di ricerca come nel caso di Design Csmt cluster che ha presentato un progetto per la realizzazione di prototipi di veicoli elettrici alimentati ad idrogeno.

Quando la filiera viene riconosciuta, e quindi accreditata, può accedere ai bandi, quindi a finanziamenti. Ci sono anche soggetti che hanno la necessità di sostegno di altro tipo, quale quello normativo oppure di scouting per andare all’estero. L’accredito in quanto filiera consente anche la possibilità di partecipare ai bandi nazionali, salendo quindi di livello per quanto riguarda i finanziamenti messi a disposizione.

Da poche settimane si è chiuso il primo bando che ha concesso finanziamenti per 4 milioni. Le filiere che hanno accesso a questi fondi sono 9 con una media di 400mila euro di contributi ciascuna. Ovviamente la mole di investimenti generata sul territorio è molto più alta: supera infatti i dieci milioni dal momento che gli aiuti regionali coprono il 50% dell’investimento. Tornando all’accreditamento le prime cinque filiere che si sono piazzate in classifica sono: Acqua & Sole, un partenariato molto grosso che si occupa di carburanti. Questa aggregazione di imprese, dopo essere stata accreditata, ha anche partecipato al primo bando ottenendo punteggi eccellenti per un progetto di realizzazione di un carburante alternativo (biometano). Un punteggio particolarmente elevato nell’accreditamento è stato attribuito anche Directa Plus, Duferco Travi e Profilati, Elettrotecnica Rold e Streparava.

Le altre filiere ammesse ai finanziamenti del primo anno bando sono: Aie Servizi (178mila euro); Fabbrica d’armi Pietro Beretta (400mila euro), Italbiotec (400mila euro), Directa Plus (244mila euro), Camera di commercio di Cremona (375mila euro), Aurica (400mila euro). Terraria (372mila euro), Como Next (220mila euro).

