Crescono gli ingressi regolari con i permessi fuori quota, ma il fabbisogno di manodopera resta più alto

«È necessario rendersi conto che, soltanto ingressi regolari, sostenibili, ma in numero adeguatamente ampio, sono lo strumento per stroncare il crudele traffico di esseri umani: la prospettiva, e la speranza di venire, senza costi e sofferenze disumane, indurrebbe ad attendere turni di autorizzazione legale. Inoltre, ne verrebbe assicurato l’inserimento lavorativo ordinato, rimuovendo la presenza nascosta, incontrollabile, di chi vaga senza casa, senza lavoro e senza speranza; o di chi vive ammassato in centri di raccolta, sovente mal tollerati dalle comunità locali» Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Meeting di Rimini

Il decreto flussi 2023-2025

Ma cosa ha fatto finora il governo Meloni in questa direzione? Il 6 luglio Il Consiglio dei ministri ha approvato, il dpcm con la «Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025 che prevede complessivamente 452.000 ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833.000 unità», con 136mila ingressi nel 2023, 151mila nel 2024 e 165mila nel 2025. Estese le categorie professionali e i settori produttivi coinvolti: insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica (9.500 posti) viene riattivata dopo 12 anni per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Aggiunti anche «lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca» sempre sul fronte dei lavoratori non stagionali

La crescita degli ingressi fuori quota

Già il decreto flussi per il 2022 (varato a fine 2021 dal Governo Draghi) aveva aggiunto ai comparti tradizionali (edilizia, autotrasporto merci per conto terzi e turistico-alberghiero), quelli della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale. Ma lo schema di decreto flussi 2023-2025 cerca di rispondere alle esigenze delle aziende anche attraverso la crescita degli ingressi fuori quota, ossia di quelli non compresi nei flussi annuali

Altri 40mila lavoratori extra Ue autorizzati a entrare in Italia

Il 7 luglio con un altro Dpcm il Governo ha mantenuto la promessa di allargare i canali legali di ingresso per i lavoratori extra Ue. Altri 40mila lavoratori sono stati subito autorizzati a entrare in Italia per rafforzare la manodopera stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a integrazione degli 82.705 già accolti con il click day del 27 marzo

I risultati del click day di marzo

Ma il primo “ritocco” al rialzo ha riguardato proprio la cifra fissata dal Dpcm flussi 2022 firmato lo scorso dicembre (il primo dell'era Meloni), che aveva aumentato di 13.005 i lavoratori ammessi in Italia rispetto all'anno precedente. Il click day di marzo 2023 ha però rivelato la distanza tra i posti in palio (82.705 ingressi consentiti per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo) e le oltre 252mila istanze trasmesse dai datori di lavoro. Di qui la scelta di alzare il 7 luglio l'asticella degli ingressi di 40mila persone, (portando il totale a 122.705).