Crescono le operazioni su Vindome, la app per investire in vino pregiato

L’occasione per tornare a far parlare di sé è stata la recente Semaine des Primeurs 2021, uno degli appuntamenti imprescindibili del calendario enologico mondiale, che ha accolto 31 Châteaux della Union des Grands Crus de Bordeaux e classificato i vini dell'ultima vendemmia secondo rating specifici che hanno contraddistinto le etichette entrate in commercio a partire da inizio maggio.

Per Vindome, la prima app dedicata a chi fa del vino pregiato anche un'occasione di investimento, è stata come detto l'occasione per presentare alcune novità a livello di interfaccia e non solo, vedi la dashboard potenziata con widget personalizzabili o (soprattutto) la funzione Portfolio Performance, che permette di monitorare l'andamento del proprio portfolio in tempo reale grazie all'analisi dei prezzi di mercato delle varie bottiglie pubblicati dal database specializzato Wine Decider.

La customer experience che oggi Vindome offre ai propri utenti per gestire in autonomia i propri investimenti in etichette prestigiose si materializza attraverso diverse componenti e una di queste è la possibilità di scoprire in anticipo le migliori bottiglie su cui puntare grazie alla condivisione di insight come il rinomato Harvest Report 2021, redatto dall'azienda italiana Saturnalia, che sfrutta un sistema di analisi all'avanguardia per incrociare dati satellitari e rilevazioni meteo ed elabora con l'intelligenza artificiale mappe 2D e 3D dei territori del vino per comprendere qualità e rendimento delle vendemmie.

Il tutto condito dal contatto sempre attivo con gli oltre 8mila fedelissimi che costituiscono il network mondiale della piattaforma e operano attraverso il live market integrato nell'app.La partecipazione alla rassegna francese ha quindi consentito alla piattaforma nata per facilitare il trading di etichette premium a collezionisti, appassionati e professionisti del genere la possibilità di mettere a catalogo (sull'app) anche gli En Primeur solitamente riservati a pochi e proporle sul proprio marketplace a un prezzo iniziale particolarmente interessante (al netto di dazi e Iva) e, secondo i promotori, con opportunità di guadagno nel breve termine.



Come ha infatto spiegato la ceo (e co founder) di Vindome, Ingrid Brodin, al Sole24ore, «è ancora presto per avere visibilità su quelli che saranno i numeri dei Primeurs 2021, ma posso anticipare che siamo nel momento topico nell'anno per il wine investment e per questo puntiamo ad un fatturato di un milione di euro nei due mesi della campagna che termina solitamente ai primi di luglio».