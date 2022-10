Crescono i pagamenti digitali: +17% il numero di transazioni degli esercenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si ferma la crescita dei pagamenti digitali anche in Italia. Nel 2022 continua il trend con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente del numero medio di transazioni per esercente.

Nella seconda parte dell’anno ha avuto effetto anche l’introduzione della sanzione per i commercianti che non accettano pagamenti con carta prevista dal Decreto Pnrr 2. Il quale però non ha avuto effetto così visibili. A luglio, il primo mese dopo l'entrata in vigore delle sanzioni, si evidenzia un +13,3% del numero medio di transazioni per esercente rispetto al mese precedente, ma con un effetto a “macchia di leopardo”.

Se per alcuni, infatti, la spinta è stata più netta - ad esempio chi si occupa di musica, concerti e cinema ha registrato un +110,3% di transazioni cashless rispetto a giugno, chi opera nel turismo un +54,7% e i bar e ristoranti un +24.2% -, per altri settori la crescita è stata più timida. Il comparto di estetisti, parrucchieri e barbieri ha perfino segnato un calo del 2%. Lo stesso val anche a livello geografico.

A fare il punto della situazione fino a questo punto dell’intero anno è SumUp, la fintech specializzata in soluzioni cashless e digitali per le piccole imprese, nell’ambito dell’Osservatorio Pagamenti Cashless 2022 di SumUp

A livello di regioni, a registrare una crescita più interessante sono Valle d'Aosta (+43,5%), Lazio (+28,7%) e Lombardia (+25,4%), mentre per quanto riguarda i settori che nell'ultimo anno hanno spinto l'acceleratore sui pagamenti digitali spiccano taxi (+86,8% rispetto al 2021), intrattenimento legato a musica, concerti e cinema (+64,5%), caffè e ristoranti (+50,5%).