Crescono i pagamenti digitali in Italia: in vista il superamento sul contante

Cresce il trend dei pagamenti digitali che, nei primi sei mesi del 2022, valgono 182 miliardi e, forti di un incremento pari a un più 22 per cento, puntano a raggiungere i 400 miliardi a fine anno, con un incremento che ipotizzato tra il 15 e il 20 per cento.



Sono alcune delle tendenze evidenziate nel corso dell'edizione semestrale dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, presentato in occasione del webinar “I pagamenti digitali in Italia nei primi sei mesi del 2022”.

Ad alimentare la ripresa dei consumi e dei pagamenti digitali, che salvo bruschi rallentamenti, potrebbe raggiungere un valore che oscilla tra i 390 e i 405 miliardi - arrivando a rappresentare oltre il 40 per cento del totale speso dagli italiani, mentre la quota del contante sta scendendo al di sotto del 50% - l'effetto Cashback di Stato che aveva dispiegato i suoi effetti nel 2021.

«Lo spegnimento del Cashback, tuttavia, non ha avuto forti ripercussioni sulla crescita dei pagamenti digitali, che risulta in linea con la traiettoria post-pandemia - è il commento di Valeria Portale, direttrice dell'Osservatorio Innovative Payments -. Anche il numero di transazioni cresce, ma in maniera più contenuta rispetto al transato, raggiungendo il numero di 3,8 miliardi (+19% rispetto a metà 2021). Questo perché il primo semestre 2021 aveva visto una crescita importante di transazioni di basso importo grazie al Cashback: lo scontrino medio attuale, pari a 47,5 €, è infatti inferiore a quello di giugno 2021 (46,4 €), ma comunque decisamente inferiore ai 52 € di media del primo semestre 2020 (quando ancora le misure del Cashback non erano entrate a regime)».

Crescita anche per quanto riguarda il transato di carte prepagate (con un più 19 per cento) e carte di debito con un più 24 per cento e un più 21 per cento delle Carte di credito. Sono in crescita, anche se in minor misura, le operazioni di prelievo di contante con carta agli Atm, per un totale di 85 miliardi di euro (+14%).