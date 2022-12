Crescono i pensionati-lavoratori (+13,3%): età media 69 anni, 3 su 4 sono uomini

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Hanno un’età media di 69 anni, in 3 casi su 4 sono uomini, vivono prevalentemente al Nord e per l'86,3% non sono dipendenti di aziende private o pubbliche. È l’identikit del pensionato-lavoratore tracciato da un report dell'Istat. Che mette in evidenza come i titolari di pensione “da lavoro” che continuano a svolgere attività lavorativa abbiano raggiunto nel 2021 quota 444mila, con una significativa crescita del 13,3% rispetto al 2020, quando in quasi una famiglia su due risultava presente almeno un pensionato.

Dal dossier emerge che sempre nel 2021 sono state complessivamente erogate ben 22,7 milioni di prestazioni pensionistiche a 16 milioni di persone per una spesa di 313 miliardi (il 17,6% del Pil), in aumento dell'1,7% sull'anno precedente.



Loading...

Almeno un pensionato in quasi una famiglia su due

Nel 2020, secondo le stime Istat, in quasi una famiglia su due era presente almeno un pensionato (oltre 11,8 milioni di nuclei): nel 32,8% dei casi si trattava di un solo titolare di pensione e nel 13,1% di due e più assegni. Dal report emerge che i pensionati vivono più frequentemente in coppia senza figli (37,2%) e da soli (27,7%).

È invece più contenuta la fetta di percettori di trattamenti pensionistici che vivono in coppia con figli (17,3%), in famiglie con singolo genitore (11,6%), oppure in famiglie di membri isolati o composte da più nuclei (7,8%). A vivere più spesso da soli sono i pensionati del Nord vivono più spesso da soli (29,3%), mentre i pensionati del Mezzogiorno risiedono con maggior frequenza in coppia con figli (21,7%).

Si ingrossa il gruppo dei pensionati lavoratori

L'Istat afferma che per il 2021 «i pensionati da lavoro che percepiscono anche un reddito da lavoro sono 444mila, in deciso aumento rispetto al 2020 (+13,3%)». E ricorda che, per effetto della crisi pandemica , «il 2020 aveva fatto segnare rispetto al 2019 una contrazione del 6,5% nel cumulo di pensione e lavoro». Il gruppo, sempre più folto, è composto prevalentemente da uomini (oltre tre casi su quattro), residenti soprattutto nelle regioni settentrionali (due casi su tre), e da lavoratori non dipendenti (l’86,3% dei casi).