Crescono i prodotti a marchio Gdo (+4,1%): 110 euro di risparmio per famiglia all’anno La merce in vendita con la marca del supermercato ha raggiunto una quota di mercato del 20% pari a un giro d’affari di 10,8 miliardi di L.Ben.

La Marca dei distributori continua a crescere. Nel 2019 i prodotti venduti dalla Gdo con il proprio marchio hanno raggiunto un fatturato di 10,8 miliardi di euro, in progresso del 4,1% rispetto al 2018, per una quota di mercato del 19,9% (+0,8 punti base sul 2018). È quanto emerge dal position paper “Il contributo della Marca del distributore alla sfida dello sviluppo sostenibile e del Paese”, presentato da The European House - Ambrosetti e Associazione distribuzione moderna (Adm).

Un trend in crescita costante

Negli ultimi 16 anni la crescita del comparto è stata di 31,8 miliardi di euro, e per un 30% è dovuta all’andamento della Marca del distributore. Per il 2020 la stima è di un fatturato di 11,7 miliardi di euro, con quota di mercato del 20,6%. La previsione al 2025 è di arrivare a un fatturato di 17,2 miliardi di euro, con quota di mercato al 24,6% grazie a una crescita costante.

Il risparmio per le famiglie

Nel 2019, stima la ricerca Ambrosetti, grazie a questi prodotti c'è stato un risparmio per i consumatori di 2,8 miliardi di euro, pari a circa 110 euro a famiglia. Dallo studio, inoltre, emerge che la Marca del distributore e la distribuzione moderna creano lavoro e attivano una quota significativa di lavoro lungo la filiera.

Gli effetti sull’occupazione

Gli occupati diretti della distribuzione moderna alimentare sono 410mila, quarto settore economico su 245 per crescita occupazionale in Italia (+31mila occupati tra il 2013 e il 2017) e terzo settore per contributo occupazionale nel Mezzogiorno (con il 6%). Nel dettaglio, secondo The European House Ambrosetti, la sola Marca del distributore sostiene 220mila occupati lungo la filiera: 75mila nell'industria alimentare; 63mila nell'intermediazione e 82mila nella distribuzione. Inoltre la distribuzione moderna favorisce l'occupazione giovanile (21% contro il 12% della media italiana gli occupati sono i 30 anni), quella femminile (63% contro il 49% della media nazionale), e i contratti a tempo indeterminato (92% contro il 65% della media italiana).

Gli effetti sulle aziende della filiera

Il rapporto di partnership tra Marca del distributore con la sua filiera favorisce anche il rafforzamento della dimensione industriale e competitiva delle aziende partner, sostenendone la crescita nel tempo sia in termini di fatturato sia in termini di valore aggiunto e occupati.