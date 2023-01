Crescono i ricavi di Kasanova: nel 2022 oltre 350 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Superano i 350 milioni i ricavi di Kasanova, rete di franchising specializzata nella vendita di casalinghi e articoli per la casa. Nel 2022 i ricavi hanno visto una crescita vicino al 10% contro i 330 milioni dell’anno precedente. Risultati ottenuti grazie a 763 punti vendita, di cui 83 aperti nel 2022, con oltre 2mila addetti. Lo sviluppo della rete è agevolato da una partnership con Bnp Paribas «quasi un anno fa - sottolinea Maurizio Ghidelli, amministratore delegato di Kasanova - che ha consentito di fornire uno appoggio finanziario a coloro che intendono aprire un negozio in franchising con noi». Sul fronte del carovita la società ha poi adottato una politica di sconti per proporre ai clienti «prezzi bassi contro l’inflazione con una scontistica - continua Ghidelli - costante durante tutto l’anno, non solo nei periodi dei saldi. Nonostante l’impennata dell’inflazione, oggi ancora oltre la soglia del’11% Kasanova continua la propria politica commerciale improntata a un rapporto qualità prezzo molto interessante per la clientela». Secondo il gruppo gli sconti praticati attualmente sono mediamente del 50%, un dato in linea con quanto propone da anni l’azienda.