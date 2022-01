Crescono i ricoveri: anche l’Emilia-Romagna verso il giallo, la Liguria rischia l’arancione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’impennata del tasso di positività, (dal 13 al 22%) e ricoveri che crescono quasi ovunque, con l’Emilia Romagna che ha numeri da zona gialla e la Liguria prima regione ad avvicinarsi alla zona arancione. È questo lo scenario nelle ultime 24 ore in Italia dove dal 3 gennaio nove regioni e due province autonome sono in fascia gialla. E mentre il virus fa il suo ennesimo balzo il Governo è al lavoro per trovare una quadra, che non si annuncia facilissima, sui prossimi provvedimenti che saranno discussi in Cdm mercoledì 5 gennaio. Anche se non c’è ancora un calendario definito sulle misure in cantiere, al tavolo del Consiglio dei Ministri approderà la discussione sull’estensione del super Green pass nel mondo del lavoro.

Verso l’estensione del super green pass al mondo del lavoro

Resta da affrontare ancora la questione del ritorno a scuola. Anche se non è previsto alcun posticipo della data del ritorno in classe (gli istituti riapriranno tra il 7 e il 10 gennaio), l’Esecutivo valuta alcune modifiche proposte dalle Regioni, come la Dad di dieci giorni anche alle elementari e in prima media - nel caso di due contagi in una stessa classe - solo per i bambini non vaccinati, mentre quelli immunizzati resterebbero in presenza. Una ipotesi che ha sollevato qualche malumore nella maggioranza, in particolare dalla Lega e dal M5s, ma il Governo chiarisce che farà di tutto per evitare la chiusura delle scuole.

Emilia Romagna verso il giallo e Liguria a rischio arancione

Anche l’Emilia Romagna ha numeri da zona gialla (16,1% il tasso di ospedalizzazione nei reparti ordinari e il 14,6% nelle terapie intensive). Mentre la Liguria è la regione più vicina alla zona arancione. È infatti a un passo dalla soglia critica del 30% di ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari (siamo al 29%) e ha superato quella del 20% in terapia intensiva (siamo al 20,8%). Ma da monitorare è anche la situazione in Calabria (29,6% nei reparti ordinari e 16,5% in rianimazione).

Le differenze tra le zone a colori

Va segnato peraltro, che al di là della pressione ospedaliera maggiore, nella arancione le misure restrittive sono pressocchè identiche a quelle della zona bianca e gialla (dove vigono norme uguali). In base all’ultimo decreto anti Covid di fine anno e alla tabella pubblicata da palazzo Chigi, l’obbligo di super green pass è infatti esteso in zona bianca e gialla a partire dal 10 gennaio praticamente a tutte le attività in tutte e tre le zone, a parte (per ora) l’accesso al luogo di lavoro e ai corsi in presenza per gli studenti universitari.

In zona arancione le regole c’è un’ulteriore stretta, perché: