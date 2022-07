Crescono i ricoveri, verso la riapertura dei reparti Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce ancora una volta, seppur lentamente, la pressione dei malati per Covid, quelli con problemi respiratori, negli ospedali italiani, e le strutture stanno valutando la riapertura dei reparti alla luce dell’andamento dei casi di contagio e di ricovero delle ultime settimane, in attesa di vedere i dati dei prossimi 10/15 giorni. L’ultima fotografia racconta di contagi, Rt e ricoveri in salita e un numero di persone attualmente positive che sta per toccare di nuovo quota un milione.

Il pressing per tenere aperte le Usca

E proprio nel pieno della nuova ondata arrivano le prime proroghe in alcune regioni per tenere aperte le Usca, le squadre speciali di medici e infermieri impegnate fin dal marzo 2020 in prima linea nella lotta contro il Covid, fornendo cura e assistenza domiciliare ai malati che non necessitano di ricovero ospedaliero e ai pazienti in isolamento fiduciario, che si sarebbero dovute chiudere il 30 giugno. Le prime tre regioni a prorogarle sono state l’Emilia Romagna, la Sardegna e le Marche. Il timore è che la scomparsa di queste strutture aggravi ancora di più la pressione in crescita degli ospedali.

Il caso Lazio

L’ondata di Omicron 5 anche se sta costringendo alcuni grandi nosocomi, come il San Giovanni a Roma a riaprire reparti Covid, non sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nel Lazio. Attualmente nella Regione sono disponibili circa 1000 posti letto Covid e ciò viene giudicato sufficiente. «Siamo ampiamente sotto soglia», hanno fatto sapere dall’assessorato.

Lombardia

In Lombardia i reparti Covid risultano aperti ma non in tutti gli ospedali della Regione.

Emilia-Romagna

Ormai da alcuni mesi gli ospedali bolognesi, Policlinico Sant’Orsola e Maggiore, non hanno quasi più reparti Covid dedicati (il 1 luglio il Sant’Orsola ha chiuso l’ultimo), ma si è deciso di agire con “bolle” all’interno degli altri reparti specialistici, come per esempio ortopedia, geriatria o neurologia. Questo avviene dal momento che molti ricoverati sono pazienti “con Covid” più che “da Covid”, che si trovano cioè in ospedale per essere curati da altre patologie e che contraggono o hanno contratto il virus. Quando emerge la positività, vengono spostati in stanze dedicate.