Creval, l’Opa Agricole al traguardo. Per i francesi due target: 66% e 90%

L’Opa del Credit Agricole arriva al traguardo. Oggi è infatti l’ultimo giorno utile per aderire all’offerta di acquisto lanciata dalla banca francese, che mette sul tavolo 12,5 euro cash per ogni azione Creval. Il quadro definitivo delle adesioni si farà alla chiusura. Ma la sensazione diffusa sul mercato è che per l’Agricole sia a portata di mano l’agognata asticella del 66,7%, quota che permetterebbe ai transalpini di avere il pieno controllo dell’assemblea straordinaria. Ieri il totalizzatore ...