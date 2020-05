Mps, rosso da 244 milioni con rettifiche. Creval triplica l’utile netto

Giornata del 7 maggio ricca di trimestrali per il comparto bancario. Il Monte dei Paschi chiude in perdita il primo trimeste dell'anno che risente di rettifiche prudenziali per l'emergenza Covid-19. La banca registra un risultato netto in 'rosso' per 244 milioni, risultato che include rettifiche non ordinarie per 193 milioni, sia su crediti performing che su npl, legate al nuovo contesto macroeconomico.

Il risultato operativo è di 181 milioni con una “buona tenuta”, secondo la banca, delle commissioni. Solida la posizione di liquidità dopo il rimborso nel trimestre di 8 miliardi di titoli con garanzia gacs. Sul risultato negativo pesano anche i 112 milioni per contributi a fondi di sistema e accantonamenti a fondi rischi e oneri. I ricavi calano del 9,3% a 729 milioni. I ratio patrimoniali si confermano oltre i requisiti richiesti con un Tier1 ratio del 13,6% (10,9% richiesta srep).

Creval ha riportato nel primo trimestre del 2020 un utile netto più che triplicato a 25,3 milioni (contro gli 8,4 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente). Il dato è superiore alle attese degli analisti di Equita che si attendevano un utile nel trimestre di 16 milioni. Anche un'altra primaria Sim milanese definisce i conti “di poco superiori alle attese” per quanto riguarda i ricavi dell'attività principale (sia per il margine di interesse, sia per quello commissionale). Anche costi operativi “sono stati migliori delle stime grazie ai minori costi amministrativi” mentre il costo del rischio “si presenta in linea con le attese a circa 82 punti base”.

Sui margini pesa l'effetto Covid-19 ma durante la conference call con gli analisti finanziari, l'amministratore delegato di Creval, Luigi Lovaglio, ha spiegato di attendersi una ripresa “a partire dal terzo trimestre” mentre prosegue l'attività di de-risking con la previsione (confermata) di ridurre lo stock di Npl entro la fine dell'anno per complessivi 800 milioni di euro rispetto alla fine del 2019.