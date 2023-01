Crif, nel 2022 la domanda di credito al consumo è cresciuta del 19% di

L’importo medio richiesto è contenuto

Entrando nel dettaglio della distribuzione dei prestiti per fascia di importo, il dato cumulato mostra come oltre un italiano su due richiede importi inferiori ai 5mila euro (57,3% del totale), seguiti dagli scaglioni appena superiori: 10mila-20mila euro (16,4%) e 5mila-10mila euro (15,1%). La domanda, sebbene frazionata in importi contenuti, viene comunque dilazionata su un arco temporale superiore ai cinque anni per il 22,7% degli italiani, al fine di pesare il meno possibile sul bilancio familiare.

La dinamica prudente delle famiglie italiane si rispecchia anche nello spaccato delle due forme tecniche prese in esame: il 75,1% delle richieste di prestiti finalizzati ha una estinzione del debito non superiore ai tre anni; mentre i prestiti personali, che spesso rappresentano un impegno particolarmente gravoso per le famiglie, tendono a concentrarsi nella fascia di durata superiore al lustro, 43% del totale.

Osservando, infine, la distribuzione delle richieste di prestiti (aggregato personali e finalizzati) in relazione all'età del richiedente, il Barometro CRIF evidenzia come nel 2022 la fascia compresa tra i 35 e i 54 anni sia stata quella maggioritaria, con una quota pari al 45,2% del totale.