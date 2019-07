Criminalità cinese, sulla Via della Seta oltre 1 miliardo di evasione

Dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2019 sono state compiute 2mila 938 verifiche e controlli fiscali nei confronti di persone fisiche e ditte individuali di nazionalità cinese

Circa 3mila verifiche verso persone fisiche e società cinesi

In particolare, la Guardia di finanza ha svolto, dal 2016 al 31 maggio 2019, 19mila 350 controlli nei confronti di agenzia money transfer, con l’obiettivo di individuare i canali di trasferimento dei capitali illeciti. Dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2019, invece, sono state compiute 2mila 938 verifiche e controlli fiscali nei confronti di persone fisiche e ditte individuali di nazionalità cinese. In questo contesto è emerso il buco nero: 792 milioni 116mila 896 euro di elementi positivi di reddito non dichiarati, 115 milioni 134mila 172 euro di elementi negativi di reddito non deducibili e 20 milioni 286mila 594 euro di Iva non versata. A questo si aggiunga la manodopera in nero: irregolari 631 lavoratori.

Flussi di capitali: dall’Italia all’Inghilterra per finire in Cina

Le verifiche investigative della Guardia di finanza hanno consentito di individuare una rete criminale di matrice cinese, che in Italia ha costituito associazioni per delinquere che compiono reati transnazionali connessi all’abusivismo finanziario, riciclaggio, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tratti di esseri umano a scopo di sfruttamento lavorativo, produzione e traffico di prodotti commerciali contraffatti e frodi fiscali. Si è scoperto un costante riciclaggio di denaro illecito, trasferito in Cina dopo essere transitato in Inghilterra.