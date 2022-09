Crimini di guerra, ecco perché chiediamo alla Germania di risarcire la Polonia

I violenti atti criminali erano stati accuratamente pianificati, avevano anche i loro nomi. Intelligenzaktion, Sonderaktion o Außerordentliche Befriedungsaktion. Tutte operazioni organizzate che i tedeschi hanno diretto contro l’élite della nazione polacca: professori, avvocati, medici, ingegneri, insegnanti e architetti. Nella sola operazione Tannenberg, nei primi mesi di guerra, i tedeschi uccisero circa 55.000 cittadini polacchi, tra cui funzionari di tutti i livelli, attivisti locali, insegnanti, poliziotti e rappresentanti di molte altre professioni importanti per l’organizzazione dello Stato. In 6 anni sono stati assassinati più di 5,2 milioni di cittadini del mio paese e la popolazione è diminuita di circa 12 milioni.



La fine della guerra trovò la Polonia con un’economia completamente devastata, industrie distrutte e città rase al suolo.



Cosa è, invece, successo a coloro che avevano messo in atto il terrore in Polonia per tutto quel tempo? Spesso sono diventati loro stessi parte delle élite locali, vivendo in prosperità, evitando ogni responsabilità per i crimini commessi. Ad esempio, Heinz Reinefahrt, uno dei carnefici dell’Insurrezione di Varsavia, dopo la guerra divenne sindaco della città di Westerland sulla famosa isola di Sylt e in seguito divenne membro del parlamento statale nello Schleswig-Holstein. Heinz Reinefarth è solo uno degli innumerevoli esempi di come la Seconda guerra mondiale si è effettivamente conclusa. Finì con una grande ingiustizia. Sì, il conto della guerra più sanguinosa nella storia del mondo non è mai stato chiuso.



Ecco perché oggi solleviamo la questione delle riparazioni, la questione del risarcimento per i crimini tedeschi contro la nazione polacca e i cittadini polacchi. Crimini che non possono mai essere semplicemente dimenticati. Avendo a cuore la giustizia e il buon nome delle vittime, abbiamo preparato un Rapporto sulle perdite subite dalla Polonia a causa dell’aggressione e dell’occupazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale, 1939-1945. Questa relazione in 3 volumi è il risultato di oltre 4 anni di lavoro di un team di esperti appositamente nominato. È il conto di un futuro rubato.



L'insegnamento che dovremmo trarre dalla Seconda guerra mondiale è che crimini dimenticati, non descritti, non giudicati e impuniti possono essere solo il presagio di altri crimini a venire. Dopotutto, i crimini di guerra si verificano oggi davanti agli occhi dell’intera Europa: vengono commessi dalle truppe russe sulla nazione ucraina. I moderni barbari devono sapere che non potranno sottrarsi alla responsabilità per i loro crimini: genocidio, distruzione e saccheggio. Devono essere consapevoli che la giustizia li raggiungerà inevitabilmente.