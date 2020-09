Crimini delle SS, il giudice italiano decide sul risarcimento Il principio della sovranità nazionale è recessivo in caso di violazione dei diritti umani. Accolto il ricorso del figlio del generale Toldo deportato e ucciso dai tedeschi nel ’44 di Patrizia Maciocchi

(Agf)

Agli stati sovrani non va riconosciuta alcuna immunità in caso di crimini contro l’umanità. In caso di violazione dei diritti umani, va riconosciuta dunque la possibilità di accedere al giudice nazionale per ottenere il dovuto risarcimento. Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 20442) ha affermato la competenza del giudice italiano a decidere sul risarcimento chiesto dal figlio del generale Michele Toldo, imprigionato dai tedeschi nel ’44 e deportato nei campi di concentramento, prima a Natzweiler poi a Dachau e infine a Flossenburg, come lavoratore forzato. Il “prigioniero” era stato costretto a lavorare in condizioni disumane in una fabbrica di materiale bellico.

La deportazione e l’uccisione

Poi ucciso dalle SS, in vista dell’arrivo delle truppe sovietiche, perché malato e dunque non in grado di essere inserito nelle cosiddette marce della morte. Il generale si era presentato spontaneamente al comando tedesco in cambio della liberazione del figlio - l’attuale ricorrente allora tredicenne - preso in “ostaggio” durante una perquisizione nella casa dell’alto ufficiale, sospettato di collaborare con la resistenza. La Corte d’Appello aveva negato la giurisdizione italiana sulla base della legge 5/2013, Una norma che recepiva un principio affermato dalla Corte internazionale di giustizia, con la quale si sosteneva, in nome della sovranità, l'immunità giurisdizionale degli stati «in procedimenti per illeciti presumibilmente commessi sul territorio di un altro Stato dalla proprie forze armate nel corso di un conflitto armato».

La norma interna che escludeva la giurisdizione italiana

Un criterio al quale si allineò anche la Cassazione, dichiarando il difetto di giurisdizione nei confronti della Germania (con le sentenze 32139/2012 e 4284/2013) , con una marcia indietro rispetto ad una sentenza del 2004 con la quale aveva sostenuto che l’immunità degli Stati per gli atti d’imperio, viene meno in caso di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità. L’Italia, con la legge 14/1/2013 n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni) escluse la giurisdizione italiana per i crimini di guerra commessi dal terzo Reich. A passare un colpo di spugna sulla norma è stata però la Corte costituzionale.