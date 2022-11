Cripto ad alta tensione: Binance liquida la sua posizione nell’exchange rivale Ftx

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per l’industria delle criptovalute è stato un week end da far west. I due uomini oggi più rappresentativi del mercato degli exchange non se le sono mandate a dire duellando a colpi di token. Stiamo parlando di Changpeng Zhao (meglio noto come Cz), il ceo di Binance, e di Sam Bankman Fried (meglio noto com Sbf), ceo di Ftx. Stando alla valutazione indiretta che il mercato attribuisce ai loro rispettivi token, Binance ha una capitalizzazione di 53 miliardi di dollari ed Ftx (tramite il token Ftt) di...