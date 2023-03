Cripto-caos, Silvergate Bank è fallita. Crolla ancora (-30%) il titolo della casa madre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Silvergate Bank, banca californiana specializzata nel settore delle criptovalute, ha annunciato la chiusura. Silvergate capital corporation, la holding che controlla Silvergate Bank, ha comunicato la liquidazione ordinata delle operazioni della banca. «Il piano di chiusura e liquidazione della banca include il rimborso completo di tutti i depositi», si legge nel comunicato stampa. A incidere sulla decisione sono stati il mercato ribassista delle criptovalute e la bancarotta di alcune società del settore, a partire da Ftx, l’exchange fondato dal controverso Sam Bankman Fried fallito lo scorso novembre, con cui aveva dei legami finanziari. Altro punto che ha messo ko i conti della banca il costante pressing dei regolatori statunitensi. Decisivo, poi, il crollo dei depositi, passati nel quarto trimestre da 8,1 miliardi a 3,8 miliardi.

I timori relativi alle attività di Silvergate Bank erano iniziati la scorsa settimana, quando aveva annunciato un ritardo nella presentazione del suo rapporto annuale alla Sec, l’autorità di controllo dei mercati finanziari statunitensi, provocando il crollo del titolo a Wall Street, che cede ormai il 72% dall’inizio dell’anno. Oggi il titolo cede il 30% e scambia sotto i 3,5 dollari.

A questo punto bisognerà capire eventuali intrecci e contagi da parte di altri attori dell’industria. Nei giorni scorsi l’exchange Coinbase quotato al Nasdaq si è affrettato a comunicare di avere un’esposizione minima in Silvergate. Il mercato per ora resta scettico in termini generali e ha portato le quotazioni di Bitcoin, il simbolo di questo settore, sotto i 22mila dollari, lontano dai picchi del 2023 in area 25mila.

Il fallimento della banca è un’ulteriore gatta da pelare per la cripto-industria. Dopo il crollo di Ftx e in precedenza i clamorosi fallimenti di Terra/Luna e Celsius, il settore sta vivendo una profonda fase di pulizia con la spada di Damocle della Sec e del suo governatore Gary Gensler che più volte ha espresso la sua idea che le criptovalute, fatta eccezione per Bitcoin, sono delle security (assimilabili quindi a delle azioni di società quotate) e come tali dovrebbero essere trattate anche dal punto di vista regolamentare per meglio tutelare gli investitori.

La capitalizzazione del settore è scivolata nelle ultime sedute a seguito delle difficoltà di Silverbank nuovamente sotto i 1.000 miliardi di dollari. Per avere un ordine di grandezza, il mercato azionario mondiale vale circa 80mila e quello obbligazionario 128mila. L’oro, di cui Bitcoin è considerato un fratello minore in chiave digitale da parte degli investitori che credono nelle sue potenzialità, vale oltre 12mila miliardi di dollari.