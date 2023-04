Cripto, ok alle norme Ue su tracciamenti e riciclaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva nuove norme per regolamentare il mercato delle criptovalute. Si tratta di una prima mondiale, a conferma del ruolo dell'Unione europea nel fare da battistrada in campo regolamentare. Il provvedimento, che è stato approvato con 517 voti a favore, 38 contrari e 14 astensioni, stabilisce che le società emittenti dovranno ottenere precise autorizzazioni dalle autorità nazionali per servire l'intero mercato unico.

Europa battistrada

«Questo regolamento offre un vantaggio...