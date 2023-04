Cripto, scontro frontale in Usa tra imprese e authority

Ascolta la versione audio dell'articolo

Frammenti. Tessere di un puzzle il quale, via via che si compone, rappresenta sempre più negli Stati Uniti un conflitto senza precedenti tra cripto imprese e authorities. Un esempio? La dichiarazione, pochi giorni fa, di Brian Amstrong. Il ceo di Coinbase non l’ha mandata a dire: «Tutto è sul tavolo, inclusa la ri-collocazione» del business. Una minaccia la quale, da una parte, arriva dopo tanti mesi di scontri con la Sec, in merito alla presunta quotazione di strumenti finanziari sullo stesso exchange...