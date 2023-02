Cripto, senza le norme controlli azzoppati: essenziale accelerare sulla legge Ue

2' di lettura

Da un lato la (tante volte denunciata) carenza di norme che regolano la materia. Dall’altro la (conseguente) necessità di accelerare l’applicazione della legislazione europea. Cioè: il regolamento MiCa.

Così può riassumersi lo stato dell’arte riguardo al fronte dei controlli nel mondo cripto in Italia. In generale, vista l’inesistenza di una norma ad hoc per le criptovalute - le quali normalmente non sono considerate strumenti finanziari- la Consob (seppure la situazione di The rock trading sia alla...