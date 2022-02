Cripto sorprese: viaggio dentro l’universo Non Fungible Token di #HTSI100

Il QR code per entrare nel mondo realizzato ad hoc in occasione del numero di febbraio di HTSI. Per scoprire tutte le esperienze e i contenuti esclusivi creati per voi.

Fin dal nostro primo NFT abbiamo voluto aprire un dialogo con i lettori e riservare loro un'esperienza personalizzata con contenuti di cui fossero, sì, gli unici proprietari, ma anche i protagonisti attivi. Il lusso è un ecosistema e la tecnologia è un tramite per accedere alla più esclusiva e riservata club house del giornale. Se How to Spend it da sempre racconta la bellezza come piacere personale e spazio relazionale, occasione di un tempo ben speso e condiviso, con la nuova app ha aperto un dialogo ancora più diretto e one-to-one. La creatività è un processo partecipativo: interagendo sul tema #100 e inviando le vostre idee, potrete accedere all'assegnazione dell'opera fisica originale, firmata dall'artista, che verrà spedita casa dell'autore del contributo più originale.

Il backstage del servizio firmato da Max Cardelli.

Sull'edizione NFT di febbraio, si aggiungono altri due regali da collezione. Il collage delle 100 copertine del magazine in un'unica versione originale Non Fungible Token e un inedito di Max Cardelli, realizzato per gli utenti del nostro club. Dopo aver firmato il servizio di moda e la copertina di questo numero, il fotografo ha creato un look e un soggetto completamente nuovi. Da oggi entra a far parte della pinacoteca blockchain di How to Spend it e della vostra.