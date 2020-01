Criptoasset, la Consob mette a punto il rapporto per le regole nazionali L’obiettivo del documento è quello di porre le basi di un quadro regolamentare organico e coerente che permetta di investire nel mondo delle criptovalute con piena consapevolezza di rischi e opportunità di Pierangelo Soldavini

Dai criptoasset alle offerte iniziali di valute, dalla blockchain ai wallet digitali, la Consob ha messo a punto il suo rapporto che punta a chiarire definizioni e limiti legati al mondo nato con le criptovalute, quell'universo completamente nuovo che si apre all'intersezione tra finanza e tecnologie.

Lo sforzo dell’authority finanziaria italiana, partito lo scorso marzo e passato per una consultazione pubblica a maggio, apre la strada all’auspicato intervento da parte del legislatore per fissare le regole del mercato legato alle criptoattività.

Rischi e opportunità

L'obiettivo è infatti quello di porre le basi di un quadro regolamentare organico e coerente che permetta di investire nel mondo delle criptovalute con piena consapevolezza di rischi e opportunità, mettendo i potenziali investitori nella condizione di poter valutare compiutamente gli investimenti.

Non si parla tanto di bitcoin e delle altre criptovalute, che necessitano per loro natura di regole internazionali, ma delle offerte pubbliche iniziali, le Ico, delle piattaforme e degli operatori che abilitano queste operazioni basate su criptovalute e smart contract dando vita a veri e propri investimenti che non possono quindi prescindere da un quadro regolamentare che garantisca trasparenza, sicurezza, negoziabilità e liquidabilità degli asset anche in fase di “mercato secondario”.

Il documento pubblicato dalla Consob sul suo sito rappresenta la sintesi del quadro messo a punto dall’authority integrato con le osservazioni e le sollecitazioni di tutti gli interessati: sono state oltre sessanta le risposte raccolte nell’ambito della consultazione che ha accolto con grande favore l’opera definitoria condivisa di concetti e regole per rendere trasparente un mercato che troppo spesso in passato ha dato vita a vere e proprie truffe.