Criptoasset, per il 50% dei consulenti italiani a piccole dosi possono finire in portafoglio

Le criptovalute possono essere utilizzate nei portafogli come asset non correlati in un'ottica di diversificazione. La pensa così oltre un terzo dei consulenti finanziari italiani, visto che più del 90% di loro dialoga su questi temi con i propri clienti. E’ quanto emerge da un sondaggio, condotto da CoreData Research che ha coinvolto 600 investitori professionali provenienti da tutta Europa, inclusi Italia, Germania e Regno Unito, dalle società di consulenza finanziaria ai gestori patrimoniali ai...