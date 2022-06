Criptovalute, 530 miliardi in fumo. Investimenti con maxi leva a rischio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una settimana vissuta pericolosamente. È quella - appena conclusa- che ha contraddistinto il criptomondo. Venerdì, in tarda serata, bitcoin ed ether viaggiavano, tra i consueti vortici di volatilità, in rialzo rispettivamente a circa 21.000 e 1.200 dollari. Una boccata d’ossigeno che, però, non è sufficiente a fare dimenticare il “week end di paura” quando, il 18 giugno scorso, la criptoregina è andata addirittura sotto i 18.000 dollari.

Il cripto falò

Adesso gli operatori si interrogano se il tornado, partito con...