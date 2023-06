Criptovalute, il bitcoin balza del 20% dopo la domanda di BlackRock per ETF

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il bitcoin è balzato del 20% a 30.182 dollari, ai massimi da due mesi, dopo che il colosso dei gestori patrimoniali BlackRock ha svelato le speranze di un fondo negoziato in borsa (ETF) di criptovalute negli Stati Uniti. Lo scrive l’agenzia Reuters.



BlackRock ha presentato domanda per un ETF sul bitcoin il 15 giugno, senza farsi influenzare dai verdetti negativi già espressi dalla Securities and Exchange Commission (SEC). La notizia ha spinto il bitcoin a uscire dalla stagnazione e interrompere due settimane consecutive di perdite. La valuta è rinvigorita dalla prospettiva di un Etf che offre agli investitori un’esposizione al bitcoin spot in una borsa regolamentata degli Stati Uniti.

Loading...

Il bitcoin vale il 50% del mercato delle criptovalute

Il valore di mercato del Bitcoin è cresciuto nel frattempo fino a comprendere quasi la metà del mercato complessivo delle criptovalute, pari a 1.100 miliardi di dollari, la quota più alta degli ultimi due anni, secondo le rilevazioni del tracker CoinMarketCap.

La sua quota si fermava al 40% a inizio anno, rispetto al minimo del 34% toccato nel 2018.«La notizia del deposito dell’ETF è la prova dell’adozione e dell’interesse da parte dei principali operatori globali, il che è naturalmente di interesse sia per gli investitori istituzionali che per i trader», ha dichiarato Mikkel Morch, presidente del fondo di investimento in asset digitali ARK36.

L’ottimismo di alcuni sostenitori del mondo cripto è alimentato dall’esperienza di BlackRock nell’incassare il via libera della Sec per gli Etf in generale, anche se non ne ha mai tentato la domanda per uno basato sulle criptovalute.