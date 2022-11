Criptovalute nel caos: dopo il crac Ftx c’è rischio di assalto agli sportelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

New York. Correva il 1907 mentre falliva il tentativo di manipolare al rialzo il prezzo della United Copper Company. Le banche che avevano prestato fondi per finanziare quell’operazione speculativa subirono una corsa agli sportelli senza precedenti, che rapidamente contagiò altre banche e società fiduciarie in tutta la nazione. Il mondo ha bollinato quegli eventi come il “Panico del 1907”, una crisi finanziaria che causò un crollo del 50% a Wall Street. Da quelle ceneri nasceva nel 1913 l’Araba Fenice...