Criptovalute, chi è la vincitrice del 2023? Bitcoin, con +152%, è solo terza

Il 2023 ha riportato in luce le criptovalute. Non solo i big del settore, con il Bitcoin ed Ethereum che da inizio anno hanno recuperato rispettivamente il 152% e l’85%. Le vere vincitrici del 2023 in realtà sono altre criptovalute. Forse meno appariscenti del Bitcoin. Ma di certo, nel 2023, più gratificanti per chi ha puntato su di loro: si tratta di Solana e Avalanche.

La prima, secondo un’elaborazione realizzata da AltIndex.com, ha realizzato da gennaio un balzo straordinario del 620%. La seconda ha guadagnato il 290%. Così, in un anno positivo per l’intero settore, le cripto-vincitrici (all’interno del club delle 10 maggiori) sono loro: Solana e Avalanche.

La corsa del prezzo di Solana ha aggiunto oltre 32 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione complessiva, portandola da 4,3 miliardi di gennaio a circa 37 settimana scorsa. Ma nonostante questo grande balzo del prezzo, Solana resta tutt’ora ben lontana dai massimi storici toccati nel 2021.

Avalanche, come detto, è invece la seconda best-performer del 2023. La capitalizzazione di mercato è salita di 13 miliardi nel 2023 e ora viaggia intorno ai 16,5 miliardi. Questo fa di Avalanche la nona maggior criptovaluta.

Infine, qual è la terza miglior criptovaluta del 2023? La regina: il Bitcoin. Da gennaio ha regalato a chi ha investito il 152% di rivalutazione. Al quarto posto si colloca infine Cardano: +140%.