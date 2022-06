Criptovalute, Cina, Russia e banche: quattro temi al Festival dell’Economia

Per la vicedirettrice di Bankitalia le criptovalute presentano dei rischi e di fronte al proliferare di piattaforme e nuovi operatori di mercato il compito dei regolatori è di vigilare e creare regole comuni.

Sanzioni alla Russia, gas e petrolio: quale futuro?

Il tema della guerra in Ucraina causata dall’invasione russa e delle sue implicazioni a livello energetico non poteva non riemergere anche nel corso della seconda giornata, a poche ore dal varo del sesto pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca e dopo giorni (e settimane) di difficili trattative su come colpire l’export di petrolio.

Ad affrontare il tema è stato Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild, ed ex ceo di Enel ed Eni, a margine di un incontro al Festival: «Quando ho letto i provvedimenti dell'Ue, ho detto, in senso positivo, “tanto rumore per nulla”. Se avessero chiesto a me, tre mesi fa, cos'è il provvedimento che l'Unione europea può fare nel mondo degli idrocarburi, avrei detto: può sul fronte del petrolio stopparlo via mare, ma non certo può fermare quello via oleodotto, perchè cosa fa l'Ungheria che non ha l'accesso al mare? Lo fa arrivare via camion? E per il gas, i Paesi dell'Europa centrale non possono fare a meno del gas russo. Quindi provvedimenti zero. Si è parlato per due-tre mesi facendo chiacchiere, sicuramente a buon fine, e si è arrivati a una scelta logica».

Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica va dritto al punto intervistato da Maria Latella: le sanzioni alla Russia sulle importazioni di idrocarburi «non partiranno domani» perché se fossero partite subito «avrebbero portato a una guerra di natura economica sociale facendo entrare il continente in una recessione senza precedenti».

Scaroni ha anche indicato una strada logica per affrancarsi da Mosca: «Mattei ha insegnato all'Italia e al mondo l'utilizzo del gas come combustibile, abbiamo una lunga tradizione nel nostro Paese. Oggi produciamo 3,5 miliardi di metri cubi di gas l'anno, arrivare a 9 miliardi non è fuori dal mondo». «Credo - ha continuato Scaroni - che dovremmo farlo in quell'ottica di diversificazione che ci vede attivi in tanti Paesi», ha aggiunto, sottolineando che «tra tante sventure italiche abbiamo un vantaggio, abbiamo uno strumento che altri, come Germania o Austria, non hanno, cioè l'Eni», che fa scoperte di gas nel mondo.