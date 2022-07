Criptovalute, il contagio delle piattaforme non si ferma. Un altro crack e depositi bloccati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si aggiunge un altro capitolo al libro nero delle criptovalute, quello che racconta le storie dei fallimenti a cascata di aziende del settore con annesse perdite milionarie dei clienti/investitori che nella migliore delle ipotesi non sanno quando potranno rivedere i propri depositi, nella peggiore non li rivedranno più. Questa volta a presentare i libri in tribunale è Voyager Digital, broker canadese di criptovalute che una settimana fa aveva annunciato la sospensione dei prelievi. È stata aperta...