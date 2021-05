Criptovalute, continua il ribasso. Ecco le prospettive del bitcoin

2' di lettura

«Il mercato non dorme mai!» Un’affermazione che calza a pennello per quello delle criptovalute che è aperto ventiquattrore su ventiquattro. Così, nella nottata, è accaduto che il bitcoin crollasse ancora più giù. E con lui altre cryptocurrency. Secondo la piattaforma coinmarketcap, l’ “oro digitale” di Satoshi Nakamoto perde, nelle ultime 24 ore, il 7,8% (-22% sui sette giorni). In discesa anche ether (token di Ethereum), che cede oltre l’8% (-15%), e Binance Coin (-9,32% nell’ultima giornata). Calo...