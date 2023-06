Criptovalute, così diminuisce l’appeal tra gli investitori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Da una parte l’interesse che cala. Dall’altra una diffusione in Europa che resta limitata. Il tutto con l’Unione europea che si è mossa non poco sul fronte legislativo.

Così, in linea di massima, può riassumersi, unitamente al sostegno dato dal presidente Paolo Savona alle valute digitali di banca centrale (Cbdc), il quadro delineato ieri dalla Consob sul fronte delle cryptocurrency. Un cripto mondo che, per l’appunto, ha visto diminuire, dalla seconda metà del 2022, l’appeal di bitcoin & co. Lo dimostra...