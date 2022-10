Criptovalute, domani la guida completa in edicola con il Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un calendario di quattro guide di educazione finanziaria sui temi legati alla finanza digitale. Dai social alle criptovalute, dalla protezione dei dati personali agli investimenti sostenibili. Un’iniziativa editoriale che ogni giovedì accompagnerà i lettori del Sole 24 Ore per tutto il mese di #Ottobredufin2022. Si parte giovedì 13 ottobre: in edicola con il quotidiano i lettori troveranno in allegato il secondo volume Cripto, come muoversi nella giungla delle valute digitali . l fenomeno cripto sta velocemente dilagando, forgiando un mondo nuovo basato su tecnologie innovative.

Un mondo che nelle sue tecnicalità e caratteristiche peculiari rimane ancora sconosciuto al vasto pubblico, attirato ed abbagliato da altisonanti messaggi di investimento, piuttosto che dalla curiosità o dal desiderio di approfondire la conoscenza di non semplici modalità di funzionamento delle tecnologie abilitanti. La guida è a cura della redazione di Plus24, con testi a firma dei giornalisti specializzati sulla finanza digitale del Sole 24 Ore, di docenti universitari e di partner di importanti studi legali, da Annunziata & Conso a Bird & Bird.

L’iniziativa editoriale proseguirà per tutto il mese di ottobre, con la pubblicazione ogni giovedi di una guida di educazione finanziaria dedicata a diversi temi di finanza digitale. Dopo aver esordito giovedì scorso, 6 ottobre, con il volume Social, attenti alle sirene del web, il prossimo 20 ottobre sarà in edicola l’instant book dedicato alla tutela dei dati personali. Il 27 ottobre chiuderà la collana una guida dedicata agli investimenti sostenibili.