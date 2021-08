Criptovalute, frodi a quota 1,2 miliardi. Gli hacker sulla finanza decentralizzata

3' di lettura

A volte ritornano. Non è solo il titolo del noto libro di Steven King, bensì anche un modo per riassumere l’evolversi dell’attacco hacker subito da Poly Network. La piattaforma di finanza decentralizzata, dopo avere comunicato due giorni fa la perdita di oltre 600 milioni di dollari in cripto asset, aveva chiesto ai pirati informatici di restituire il maltolto. In un “cinguettio” su Twitter si era rivolta agli hacker sottolineando, tra le altre cose, che l’assalto aveva colpito «decine di migliaia...