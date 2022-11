Criptovalute: Ftx in bancarotta, si dimette Ceo Bankman-Fried

Il crollo di Ftt e la corsa al ritiro dei depositi da parte dei clienti ha creato una situazione insostenibile. Cz si è così offerto di prestare aiuto e di rilevare Ftx, decidendo poi di rinunciare perché «i problemi sono al di là del nostro controllo e della nostra capacità di aiutare». Per molti, si può ormai parlare della crisi attuale come della «Lehman Brothers delle cripto».

La parabola di Sbf

Il crollo di FTX segna una repentina inversione di tendenza per la società e per il suo fondatore Sam Bankman-Fried, il trentenne che fino a poco tempo fa veniva acclamato come “cavaliere bianco” e veniva paragonato al miliardario Warren Buffett o a Jp Morgan. Fino a poche settimane fa, il suo patrimonio era stimato da Forbes in 17 miliardi di dollari.

Il successore

John J. Ray III è stato nominato in sua sostituzione, si legge nel comunicato. Ray, esperto di ristrutturazioni aziendali, ha ricoperto in passato ruoli di responsabilità in fallimenti come quello di Enron Corp.

Non solo. Cipro è sul punto di sospendere la licenza di FTX.com, in vigore da soli due mesi, che consente alla piattaforma di operare in tutta l’Unione Europea.

Summers: somiglia più a Enron che a Lehman

«Molti l’hanno paragonata a Lehman. Io lo paragonerei a Enron», ha dichiarato l’ex segretario Usa al Tesoro Larry Summers a Bloomberg Television. «I ragazzi più intelligenti nella stanza. Non solo errori finanziari, ma aria di frode. Enorme esplosione di ricchezza di cui nessuno capisce la provenienza».