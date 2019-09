Criptovalute, il grande gioco che divide Washington e Pechino La banca centrale cinese sembra voler rallentare libra per creare un competitor di Domenico Lombardi

(Reuters)

La pressione dei regolatori su Libra – la valuta virtuale che Facebook intende introdurre entro il prossimo anno – si va intensificando. Lo scorso 16 settembre a Basilea, i rappresentanti delle maggiori banche centrali del mondo hanno incontrato gli esponenti del consorzio di Libra per approfondire le criticità della proposta. La strada rimane, come nelle attese, in salita dopo che le autorità europee e americane, pur con accenti diversi, hanno espresso una posizione molto critica in numerose sedi. Negli Stati Uniti, poi, l’opposizione all’iniziativa sembra essere l’unico punto su cui si registra una convergenza tra democratici e repubblicani, passando per la Casa Bianca: gli esponenti democratici al Congresso intendono proporre una moratoria sul progetto mentre il presidente Trump è già intervenuto contro l’iniziativa.

Che la proposta desti perplessità è comprensibile. I promotori del progetto hanno annunciato Libra quando ci sono ancora molti, troppi, aspetti da chiarire: a cominciare dalla governance dell’iniziativa, in mano a giganti del settore privato con regole e dinamiche in larga parte ancora ignote. Ma l’aspetto più dirompente è quello di introdurre un asset che si avvicina a una moneta globale, pur virtuale, in grado di connettere più di due miliardi di utenti con un clic senza praticamente alcun costo di transazione bypassando il sistema bancario tradizionale.

Dal canto suo, il consorzio – nonostante qualche raffreddamento tra i suoi membri fondatori – sta proseguendo nella creazione dell’ecosistema digitale che dovrebbe portare all’introduzione della moneta virtuale già nel prossimo anno. Lo sanno bene a Pechino, le cui autorità monetarie hanno accelerato i piani per la creazione di una loro moneta digitale, sulla scia di un lento ma progressivo cambio di sensibilità verso il mondo delle criptovalute: fino a ieri di ferma chiusura, temendone la capacità di indebolire il controllo sulle masse monetarie e di facilitare evasione fiscale e riciclaggio, oggi più pragmatico intravedendo nella blockchain modalità inedite di censire e, quindi, controllare masse enormi di utilizzatori proprio grazie alla potenziale trasparenza che ne caratterizza l’architettura.

In altri termini, la banca centrale cinese sta adottando una strategia articolata che, da un lato, punta a ostacolare la creazione di Libra facendo apparentemente quadrato con le istituzioni euro-americane o, più realisticamente, a ritardarla per guadagnare tempo sul proprio progetto di valuta digitale. E, qualora non riuscisse nell’intento di ostacolarla in modo efficace, la PBoC propone un’iniziativa internazionale per regolare Libra o, meglio, creare una sua concorrente – una valuta digitale mondiale, magari garantita dal paniere di divise, di cui lo yuan è parte insieme all’euro e al dollaro, che formano i Diritti speciali di prelievo, un’attività di riserva del Fondo monetario internazionale, Fondo che proprio la PBoC chiama direttamente in causa.

L’asimmetria con le posizioni euro-americane è evidente, tanto più che rischia di ingrandire una falla nella strategia che sin dall’inizio l’amministrazione Trump ha perseguito contro la Cina.