Criptovalute, Moody’s rivede a negativo l’outlook di Coinbase. Stop banche a Binance

Nuova tegola per Coinbase, la piattaforma di scambio delle criptovalute finita nel mirino della Sec statunitense. L’agenzia di rating Moody’s ha rivisto l’outlook della società da «stabile» a «negativo» dopo che l’autorità di vigilanza statunitense ha avviato un’azione legale in settimana, l’ultimo capitolo di una serie di tumulti nel mondo delle cripto.

Il faro della Sec si è acceso anche su Binance e il suo ceo e fondatore Changpeng Zhao, sempre con la contestazione di aver infranto le leggi federali sui prodotti finanziari. Il 9 giugno, la stessa Binance ha reso noto che i suoi clienti non potranno temporaneamente usare dollari per comprare criptovalute sulla piattaforma, visto che banche e altri partner nel settore pagamenti hanno sospeso i rapporti con il sistema di scambi.

L’agenzia di rating ha dichiarato che la decisione fa seguito proprio alla denuncia presentata il 6 giugno contro Coinbase dalla Securities and Exchange Commission, con l’accusa di aver violato la legge statunitense sui titoli. La Sec contesta alla piattaforma di non essere registrata come broker, borsa valori nazionale o agenzia di compensazione.

Moody’s sottolinea «l’incerta entità dell’impatto che le accuse della SEC avranno sul modello di business e sui flussi di cassa di Coinbase» e ha lasciato invariati, per ora, gli attuali giudizi di credito per Coinbase: rating di famiglia aziendale «B2» e un rating «B1» per il suo debito senior, in entrambi i casi equivalenti a un livello sub-investment-grade o «spazzatura».