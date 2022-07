Criptovalute, necessità di regulation e nuovi equilibri dopo il grande crash

Ascolta la versione audio dell'articolo

8' di lettura

Dopo settimane di caos e crollo generalizzato delle quotazioni, i mercati delle cripto-valute si stanno stabilizzando, con livelli di capitalizzazione in media in calo del 50%-70%. Mentre la polvere si posa sull’ennesimo crash dei mercati cripto, emergono nuovi equilibri, con alcune tipologie di valute digitali spazzate via dal mercato e modelli vincenti che si preparano a dominare il prossimo ciclo di espansione, in cui un’attenta regolamentazione la farà da padrona.

Le istituzioni sono infatti arrivate tardi per impedire la crescita ed il crash dell’attuale bolla speculativa, ma non si faranno trovare impreparate in futuro. Lo sblocco simultaneo a fine giugno 2022 dell’accordo preliminare sulla direttiva europea MiCA (Markets in Crypto Assets) e della normativa anti-riciclaggio (Transfer Rule) definisce un nuovo standard, che estenderà enormemente il grado di tutela dell’investitore ed il controllo del mercato.

Loading...

Come da copione, ora si rincorrono le voci della “morte” delle cripto-attività. Pragmaticamente, occorre notare che a livello storico l’attuale declino delle valutazioni non è un fenomeno raro, né particolarmente estremo per assets che si sono sviluppati in un ambiente speculativo. D’altro canto, era prevedibile che l’attuale contesto macro-economico internazionale, caratterizzato da interventi fortemente restrittivi da parte delle banche centrali e da rialzi sostenuti dei tassi di interesse, avrebbe esercitato un’attrazione gravitazionale pesantissima sugli assets fortemente speculativi, in primis sulle cripto-valute.

Tra il 2010 ed il 2022, le valute digitali si sono evolute in un ambiente caratterizzato da tassi vicini allo zero ed ampia liquidità in cerca di extra-rendimenti aggressivi. Ora che la liquidità tende a rifluire verso i rendimenti in crescita di assets più sicuri (obbligazioni governative), tutti i discutibili progetti che sopravvivevano solo grazie al crescente ingresso di capitale speculativo stanno fallendo in serie. Ma non si tratta di un armageddon; le idee realmente solide hanno attraversato la tempesta ed anzi stanno sperimentando un rafforzamento.

Il mercato delle stablecoins rappresenta l’arena più interessante perché in diretta concorrenza con le valute digitali delle banche centrali.