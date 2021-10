Criptovalute: perché il 2022 sarà l’anno dei regulators

Ucraina in rapido sviluppo

Tra i Paesi europei, soltanto l'Ucraina appare al quarto posto, per via di un rapido sviluppo del fenomeno dovuto al varo di un'avanzata regolamentazione dei mercati cripto da parte delle autorità nazionali.

Per capire meglio occorre studiare il metodo di costruzione dell'indice. Infatti la metodologia effettua una ponderazione dei volumi di transazioni di piccola/media entità (<10.000 $) registrati sulle reti decentralizzate rispetto al potere di acquisto nei singoli Paesi (PPP – purchase power parity). In sostanza, a parità di volume di transazioni in ingresso, un'economia piccola e relativamente povera in cui probabilmente la rete di telecomunicazioni è in grado di processare una quantità minore di dati viene pesata molto di più all'interno dell'indice.

Ma non solo. L'indice distingue tutte le transazioni che transitano esclusivamente sulle reti c.d. peer-to-peer (P2P), in cui non c'è nessuna attività di intermediazione da parte di soggetti terzi. In maniera interessante, si nota come siano gli utenti dei Paesi in via di sviluppo ad utilizzare in via preferenziale questo genere di transazioni, mentre la maggioranza del traffico in ingresso nelle economie avanzate è intermediato dalle grandi exchanges.

Questa distinzione consente di affinare l'analisi e capire quali sono i fattori che determinano lo sviluppo dei mercati delle valute digitali nei singoli Paesi. La figura sottostante rappresenta il posto in classifica dei vari Paesi in una logica a 3 dimensioni: sull'asse orizzontale i Paesi sono ordinati secondo il volume complessivo di transazioni registrato sulle reti P2P mentre sull'asse verticale secondo il volume totale delle transazioni in ingresso nel Paese (che comprende anche operazioni verso exchanges e banche). Più un Paese è leader nell'utilizzo di valute digitali, più sarà posizionato in alto a destra nel grafico; la dimensione dell'indicatore è proporzionale allo score dell'indice composito di cui nell’infografica sovrastante.