Criptovalute: plusvalenze tassate al 26% oltre 2mila euro

4' di lettura

Molto probabilmente conscio delle criticità della disciplina finora tratta in via ermeneutica dall’amministrazione finanziaria, con l’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di Bilancio 2023, il Governo pare finalmente aver risposto all’esigenza, da più parti evidenziata, di una normativa ad hoc in materia di criptovalute. Il tutto sullo sfondo del percorso avviato sul piano comunitario con l’Aml package europeo (in particolare il Micar: markets in crypto assets regulation) e della recente comunicazione...