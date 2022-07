Criptovalute, nel registro Oam c’è anche Coinbase oltre agli attori italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutti i principali operatori italiani in critpovalute, ma anche tanti player internazionali che sono quindi abilitati a trattare valute virtuali per conto di cittadini italiani. Tra questi anche exchange globali come Binance e Coinbase.



Allo scadere dei sessanta giorni per la registrazione presso il nuovo registro dei “cambiavalute virtuali” istituito presso l'Oam, sono stati pubblicati tutti i 46 operatori che hanno soddisfatto le condizioni e sono stati iscritti nell'elenco speciale, essendo così abilitati a operare legalmente in criptovalute, sia per la compravendita che per i servizi accessori.

Tra questi ci sono tutti i principali attori italiani dell'ecosistema delle valute virtuali, a partire dagli exchange nazionali come Young Platform e The Rock Trading, per arrivare a servizi di intermediazione come Conio e Tinaba, da servizi di wallet digitale finalizzati alla finanza decentralizzata “istituzionale” come Anubi Digital fino a player innovativi come CheckSig, attivo sia come piattaforma che come custodian. Tutti nomi che testimoniano una crescente presenza nei servizi legati alle criptovalute.

Per quanto riguarda i player internazionali, figurano registrati con sedi italiani exchange globali come Binance, la cui registrazione era stata già comunicata, mentre non era scontata la presenza di Coinbase, attraverso la filiale europea. La registrazione della piattaforma più grande a livello globale, piuttosto chiacchierata per i suoi trascorsi, e del colosso americano sono a loro volta indice della sempre maggior collaborazione degli attori globali di fronte alla crescente esigenza di regolamentazione del settore.

«Stiamo rafforzando la nostra presenza in Europa - ha scritto Nana Murugesan, vicepresidente di Coinbase per lo sviluppo internazionale e commerciale in un post sul blog aziendale -. Il nostro obiettivo è far crescere la nostra base di clienti lanciando la suite Coinbase di prodotti retail, istituzionali e dell’ecosistema».