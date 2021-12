Criptovalute, in Serie A accordi commerciali per oltre 250 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le criptovalute valgono oltre 180 milioni per i club di Serie A. Questo è l’incasso che è possibile stimare guardando agli accordi di sponsorizzazione di maglia siglati nell’ultimo anno. E con le altre forme di partnership si superano i 250 milioni. Una manna per un sistema alle prese con le riduzione delle entrate provocate dalla pandemia e costretto a rinunciare agli accordi con le aziende del betting per il divieto sancito dal decreto Dignità (che ha sottratto proventi per almeno 100 milioni).

Dell’avvento della società che operano nel mondo delle cryptocurrency ha beneficiato soprattutto l’Inter che ha siglato in estate due accordi: il main jersey partner, dopo la conclusione del rapporto con Pirelli, è diventato Socios.com, sulla base di 16 milioni per la stagione 2021/22 con bonus che possono portare il totale a 20 milioni, fino alla stagione 2024/25.

Tutte le criptovalute della serie A

Sulle maniche, invece, campeggia il logo di DigitalBits, la criptovaluta sviluppata da Zytara Labs, che a sua volta è diventata global digital banking partner del club nerazzurro. L’intera operazione frutterà all’Inter 85 milioni per quattro stagioni (la sola sponsorizzazione di DigitalBits è valutata 5 milioni per questa stagione).

DigitalBits è anche main sponsor della Roma. Contratto triennale che prevede in totale un corrispettivo superiore a 35 milioni, oltre eventuali incrementi variabili. La maggior parte (oltre 20 milioni) dovrebbe essere prevista nell’ultimo anno di partnership, con parte dei pagamenti effettuati in criptovalute. Nella Capitale, inoltre, è sbarcata anche la crypto-exchange Binance: un’intesa da oltre 30 milioni per diventare main sponsor della Lazio, con la quale ha siglato un contratto di due anni più opzione di rinnovo per il terzo.

Si è legata a una criptovaluta anche la Juventus, che ha scelto Bitget come primo sponsor di manica della sua storia. Il contratto, della durata di due stagioni, prevede un corrispettivo base di 5,5 milioni di euro per la prima stagione e di 7 milioni per la seconda, con bonus da 0,75 milioni a stagione in caso di accesso alla finale di Champions League. Sempre sulla manica, il Milan porta il logo di BitMex.