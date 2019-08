Criptovalute, servono regole antiriciclaggio internazionali

Insomma, dal punto di vista economico le criptovalute sembrano una soluzione in cerca di un problema. Chi invece ha trovato una soluzione al suo problema fondamentale è la sempre più fiorente industria del riciclaggio, della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale (tre settori, come è noto, fortemente integrati) perché come avverte la relazione annuale, appena pubblicata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è possibile creare nel web un vero e proprio «paradiso finanziario virtuale», togliendo alla lotta alla criminalità internazionale uno strumento investigativo fondamentale, quello di seguire il flusso del denaro.

La rete dei controlli internazionali è stata enormemente rafforzata negli ultimi anni, ma come ogni rete è forte quanto il suo anello più debole e purtroppo sono ancora molti i paesi compiacenti che si comportano come le tre scimmiette. Una recente ricerca ha stimato che il 97% di pagamenti effettuati da un’entità riconosciuta come criminale è stata effettuata su piattaforme virtuali prive di alcun controllo. Si tratta di una frazione comunque piccola del giro d’affari complessivo (e ci mancherebbe), ma è un chiaro segno che il problema è grave, anche perché il criterio adottato (la diretta riconducibilità a un soggetto criminale, cioè un solo grado di separazione) è molto restrittivo.

Basta questo per condividere le preoccupazioni di ogni organo inquirente. La risposta non può che essere una regolamentazione antiriciclaggio efficace e condivisa a livello internazionale. Purtroppo è esattamente quello che non siamo riusciti a fare di fronte alla crescita dei giganti di Internet in materia di tutela della privacy o di controllo del potere di mercato dei giganti di Internet. Ma questa volta la posta in gioco è ancora più alta: la legalità, la sicurezza e quindi la giustizia.