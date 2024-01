Criptovalute, la speculazione di mercato infiamma Ether: +9% puntando all’Etf

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il via libera Sec all’Etf spot sul Bitcoin infiamma le altre criptovalute. Ether, la seconda criptovaluta più grande, è emersa come uno dei maggiori beneficiari della decisione delle autorità di regolamentazione statunitensi di approvare i primi fondi negoziati.

Ether è cresciuto del 9% nelle ultime 24 ore a 2.585 dollari alle 7:11 di giovedì a Londra - un massimo di 20 mesi - mentre Bitcoin è rimasto poco cambiato a 46.070 dollari dopo un balzo di oltre il 160% nell’ultimo anno.

La scommesa dei trader

La disparità suggerisce che i trader stanno scommettendo che gli ETF che investono direttamente in Ether saranno i prossimi a ottenere il via libera dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, e che il token deve ancora riflettere tale prospettiva.

Al contrario, Bitcoin ha già registrato un aumento di ottimismo durato mesi riguardo al fatto che l’approvazione per gli ETF che investono direttamente nel più grande asset digitale fosse in arrivo. Ciò ha portato a ipotizzare che il rally potrebbe essere vicino all’esaurimento per ora. «Con le dimensioni, la liquidità e i futures CME esistenti, Ether ha gli attributi, utilizzando il modello Bitcoin ormai di successo, che rendono praticabile un ETF fisico statunitense», ha affermato Richard Galvin, co-fondatore del crypto asset manager DACM con sede a Sydney.

Speculazioni a confronto

Ether è il token di Ethereum, la blockchain commercialmente più importante del settore delle criptovalute. Gli investitori possono guadagnare premi impegnando i token Ether per aiutare a gestire la blockchain, un processo chiamato staking.