Cris-Thin, camicie e abiti artigianali che piacciono anche agli Hamptons Dal ricamo alla plissettatura su tessuti classici nascono le creazioni di Cristina Fossati. Ad arricchire la collezione sandali Capri e cinture tessute al telaio in Perù di Paola Dezza

Dal ricamo alla plissettatura su tessuti classici nascono le creazioni di Cristina Fossati. Ad arricchire la collezione sandali Capri e cinture tessute al telaio in Perù

2' di lettura

Una start up di abbigliamento sartoriale che in poco tempo è diventata punto di riferimento, anche all’estero, per chi cerca un brand di nicchia che garantisca qualità. Cris-Thin è nata da un’idea di Cristina Fossati, avvocato impegnato nel settore immobiliare, ma con una vena creativa che l’ha portata da sempre a interessarsi di moda.

«Il brand nasce da un desiderio di cambiamento - racconta Cristina al Sole24 Ore -, dall’esigenza di indossare abiti semplici e freschi, ma di ottima fattura e di concezione sartoriale».

Un brand che si differenziasse dall’offerta del mercato, «ispirato al mio senso di bellezza, pura e senza tempo - continua l’intervistata -. È così che nell’estate del 2016 mi sono fatta confezionare un paio di capi da una sartoria della mia città (Alessandria) da portare con me in vacanza, in Sardegna e a Formentera. Le amiche, ma anche signore conosciute per caso, hanno iniziato a chiedermi dove avessi acquistato i miei capi, così presi la decisione di creare un marchio».

Loading...

Il successo arriva con la pagina Instagram, con prime foto semplici, scattate nelle vacanze dagli amici, e uno shop online. Nel 2017 le vendite, prima in Italia e poi in tutto il mondo (esclusivamente online), prendono piede.

«Mi arrivano richieste dall’Australia e dagli Stati Uniti - dice Cristina -. Molte signore acquistano i capi e chiedono la spedizione in hotel una volta arrivate in Italia per una vacanza». Tante le ordinazioni dagli Hamptons (Usa) per sandali e abiti per il mare.

Alla base delle collezioni camicie e abiti, confezionati con i migliori tessuti italiani. Stoffe classiche maschili vengono reinterpretate in chiave femminile. Con l’aggiunta a modelli semplici di ricami e pieghe, soffietti e plissettature, punto smock cucito a mano e tagli laser.