Crisi Ansaldo Energia, nuovo sciopero e corteo

Sale ancora la tensione su Ansaldo Energia. Le Rsu dell’azienda genovese controllata da Cdp hanno indetto, per l’11 ottobre, otto ore di sciopero. il 20 settembre scorso i vertici di Ansaldo, nel corso di un incontro coi sindacati, avevano esplicitato la mancanza di commesse, per l’azienda, nel 2023 e stimato una riduzione di circa 200mila ore di lavoro, già a partire dal mese di marzo.

Il giorno dopo era scattato uno sciopero con corteo e una delegazione dei sindacati era stata ricevuta dal prefetto di Genova, Renato Franceschelli, il quale aveva redatto un documento in cui affermava, per iscritto, di «aver già avuto interlocuzioni», sulla vertenza, col capo di Gabinetto del ministro dell’Economia e finanze, il quale aveva assicurato che «il dossier di Ansaldo Energia» è «alla massima attenzione da parte della Cassa depositi e prestiti, oltre che del ministero interessato».

«Nessuna risposta da Cdp»

Tuttavia, denunciano le Rsu di fabbrica, «dopo 70 giorni (dalla presentazione della semestrale in cui l’azienda ha registrato perdite per 442 milioni, integrando i presupposti dell’articolo 2446 del codice civile, cioè la riduzione del capitale sociale per perdite, ndr) e un incontro ufficiale con il prefetto di Genova, nessuna risposta e nessun segnale concreto sono arrivati da parte di Cassa depositi e prestiti, il nostro azionista di maggioranza. Il nulla».

Quella stessa Cdp, prosegue il volantino delle Rsu, «il cui patrimonio netto pubblicato ufficialmente ammonta a 38 miliardi di euro» e «che sta preparando un’offerta miliardaria per Tim», mentre «qui, a Genova, sta lasciando morire lentamente Ansaldo Energia. Non possiamo permetterlo».

Sciopero di otto ore

Le rappresentanze sindacali annunciano, quindi, per l’11 alle 8,15, un’assemblea retribuita presso la portineria dell’azienda, in Valpolcevera, poi sciopero e corteo. «Difendiamo - si legge ancora nel volantino - i nostri posti di lavoro, il nostro futuro, la fabbrica simbolo della nostra città. Per facilitare la presenza al corteo si dichiarano anche otto ore di sciopero per il secondo e terzo turno».