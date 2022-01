Crisi aziendali, il 2022 parte con 69 tavoli e 80mila lavoratori coinvolti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quasi settanta tavoli, che coinvolgono oltre 80mila lavoratori. Si apre così il 2022 sul fronte delle crisi aziendali. Situazioni che in molti casi hanno origini lontane e che coinvolgono molti settori dall’automotive al trasporto aereo. Un contesto già in difficoltà, messo ancor più sotto pressione dalla pandemia, durante la quale, però, le misure del governo hanno contenuto l’insorgere di nuove situazioni di crisi. Questa la fotografia della situazione, spiega Luca Annibaletti, coordinatore della nuova struttura per le crisi d’impresa del ministero dello Sviluppo economico, insediatasi ufficialmente poco meno di un mese fa.

I settori più coinvolti: dall’automotive al trasporto aereo

«In base all’istruttoria condotta dalla struttura, i tavoli di crisi attualmente aperti presso il Mise sono 69, con 55 tavoli attivi e 14 di monitoraggio per un totale di oltre 80mila lavoratori coinvolti», dice Annibaletti, che si prepara a riconvocare dai prossimi giorni «tutti i principali tavoli, incluso Gkn, ora denominata QF, per la quale dovrà essere raggiunto l’accordo sindacale e dovrà essere concretizzato il percorso di reindustrializzazione». «Le crisi sono di natura finanziaria, industriale o legate alla chiusura o riconversione di impianti produttivi» e i «settori maggiormente interessati sono l’automotive, la siderurgia/lavorazione dei metalli, l’elettrodomestico ed il trasporto aereo, mentre sono meno coinvolti i settori ove si concentrano le tipiche eccellenze del made in Italy», afferma il dirigente del Mise.

I territori interessati

A livello geografico, aggiunge, «da un punto di vista meramente numerico le crisi sono distribuite nel territorio italiano, anche se alcune concentrazioni nel bellunese, a Piombino e nelle regioni meridionali ed insulari influiscono maggiormente sul tessuto». Situazioni di difficoltà che in molti casi perdurano da anni. «Le crisi più complesse, relative alla chiusura o riconversione degli impianti, hanno origini lontane e sono legate sia alla mancanza di competitività delle nostre produzioni di gamma non elevata ed all’acquisizione dei nostri campioni nazionali da parte di multinazionali estere», spiega Annibaletti, che invece relativamente alla situazione legata al Covid fa notare come le misure di sostegno del governo abbiano «limitato l’insorgere di casi di crisi finanziaria nei settori maggiormente colpiti dalla pandemia».

La nuova struttura per le crisi d’impresa

Ora un aiuto è atteso anche dalla nuova struttura, formata da 10 esperti e operativa dal 10 dicembre. «I dieci esperti sono stati suddivisi in tre gruppi di lavoro, uno a supporto diretto dei tavoli di crisi, il secondo dedicato alle aziende in amministrazioni straordinaria ed un terzo che lavorerà sulle policy e sulle proposte normative nonché sugli interventi per attrarre investimenti esteri nella reindustrializzazione di imprese italiane in crisi», dice Annibaletti: un’articolazione dei compiti «finalizzata a valorizzare le competenze degli esperti per fornire alla struttura il maggior contributo possibile alla gestione delle crisi».

Intervento pubblico nel capitale di aziende in crisi

Uno strumento cui si continuerà a guardare è sicuramente il cosiddetto “metodo Corneliani”, con l’intervento pubblico in quota minoranza nel capitale di aziende in crisi, affiancando gli investitori privati. «Il positivo risultato ottenuto al tavolo della Corneliani testimonia l’efficacia di un metodo adottato per salvaguardare e rilanciare anche Sicamb e Canepa, in analoghe situazioni di crisi», spiega Annibaletti.