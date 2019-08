Crisi aziendali, ecco le imprese che il Conte bis dovrà salvare

In poco meno di 60 casi censiti si è arrivati alla reindustrializzazione sotto la stessa proprietà (con assorbimento totale o comunque maggioritario dei lavoratori) o con nuovi proprietari. In alcune situazioni passando per una procedura di amministrazione straordinaria, in altre attraverso operazione di fusione. Per alcuni di questi dossier il processo di riavviamento dei motori è ultimato, per altri è in fase avanzata di implementazione. Spesso decisivo per il buon esito il supporto degli ammortizzatori sociali, che invece in altri dossier ancora aperti sta consentendo per ora una soluzione conservativa in attesa di un nuovo progetto industriale.

Una cinquantina le crisi naufragate. Spiccano i fallimenti, le chiusure dell’attività con perdita totale dei posti di lavoro o con assorbimento solo parziale in altri siti della stessa proprietà. Situazioni spesso legate a una delocalizzazione. Ma ci sono anche crisi che hanno portato a un cambio di proprietà, ad esempio dopo l’amministrazione straordinaria, con perdita totale della forza lavoro originaria. In diverse occasioni sono state le multinazionali a gettare la spugna in altre al contrario proprio aziende straniere, con i cinesi in primissima fila negli ultimi anni, si sono intestate il rilancio.

Il calo delle commesse collegato alla crisi, la competizione di nuovi concorrenti mondiali e gli alti livelli dei costi dell’energia (in passato ad esempio i casi Kme e Berco più di recente ex Alcoa ed ex Lucchini di Piombino) tra i temi che sono stati affrontati in questi anni ai tavoli Mise. Commercio, siderurgia, elettrodomestici, call center, Ict e telefonia, edilizia, automotive i settori più interessati.

PRINCIPALI SETTORI INTERESSATI

Governance da rivedere

Si parte spesso in ritardo, perché le segnalazioni sulle crisi in atto arrivano al ministero dello Sviluppo anche mesi dopo. In un’analisi interna di un paio di anni fa, ancora attualissima, il ministero osservava inoltre che uno dei limiti è il carattere non “cogente” dell’intero processo: gli impegni sottoscritti dalle varie parti coinvolte dal Mise non costituiscono obblighi e il loro mancato rispetto può portare al fallimento del salvataggio senza conseguenze. Così non mancano situazioni di crisi che, ritenute risolte a seguito di un accordo, in realtà si riaprono perché i termini delle intese si rivelano fragili o vengono disattesi (come nel caso Mercatone Uno).